Ministro da Saúde pede demissão a Bolsonaro

O jornal O Globo divulgou na tarde de hoje, em matéria assinada pelos repórteres Paulo Cappelli e Natália Portinari, que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, não aguentou a pressão e entregou o cargo ao presidente Jair Bolsonaro.

São cotados para substituí-lo, a cardiologista Ludhimila Hajjar, da rede de hospitais Vila Nova Star e do Incor, Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o deputado federal Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), o Doutor Luizinho, médico, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro e preside a Comissão Especial da Covid-19 da Câmara.

De acordo com fontes indicadas pelo jornal como sendo “interlocutores do presidente”, Pazuello alegou “estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se a reabilitar”.

Ainda de acordo com a reportagem, “O pedido de afastamento coincide com o auge da pressão de deputados do Centrão, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia”.