Ministro da Saúde afirma que todas as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa vão poder ser adquiridas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello disse, nesta terça-feira (8), que todas as vacinas contra a Covid-19 que tiverem eficácia e registro da Anvisa vão ser adquiridas pelo Brasil. A declaração foi dada em reunião com governadores de todo o País, cujo objetivo era fazer um balanço sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Pazuello lembrou que o Governo Federal já acordou a compra de 260 milhões de doses e insumos para fabricação do imunizante produzido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca e a entrada o consórcio Covax Facility, que garantiria mais 42 milhões de doses.

Segundo o ministro, o Ministério da Saúde já elaborou uma logística de distribuição nacional das vacinas, que vai ser apresentada em breve. A campanha de vacinação no Brasil está programada para o primeiro trimestre de 2021 e vai ser dividida em quatro fases. A previsão é de que 15 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca cheguem ao Brasil em janeiro.

