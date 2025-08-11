Ministro anuncia obras de dragagem no Porto de Natal nesta segunda-feira (11)

Tribuna do Norte

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará na capital potiguar nesta segunda-feira (11) para anunciar, ao lado da governadora Fátima Bezerra, um conjunto de novos investimentos do Governo Federal voltados à modernização da infraestrutura portuária do estado. Entre as ações previstas estão a dragagem do canal de acesso ao Porto de Natal, o lançamento do edital para instalação dos dolfins de atracação na Ponte Newton Navarro e a assinatura da ordem de serviço para a reforma de armazéns e galpões logísticos.

Durante a cerimônia, também será assinado o termo de compromisso para a execução do projeto e implantação do Porto Verde, no município de Caiçara do Norte. A iniciativa será viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e contempla estudos técnicos para o desenvolvimento logístico sustentável do estado. O empreendimento inclui soluções para energia eólica offshore, produção de hidrogênio verde e uso industrial diversificado, alinhando-se às diretrizes ambientais e à transição energética global.

Nos últimos três anos, o Rio Grande do Norte movimentou mais de 23,4 milhões de toneladas em cargas, sendo 14,6 milhões via Porto Públicos e 10,4 milhões por terminais autorizados.