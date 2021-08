Ministra Damares Alves lança Casa da Mulher Brasileira e cumpre agenda em Mossoró

Mossoró ganhará uma sede da Casa da Mulher Brasileira (CMB). O lançamento da pedra fundamental acontecerá nesta sexta-feira (13), a partir das 15 horas e será a primeira do Rio Grande do Norte. A cerimônia acontece no campo de futebol da Estrada da Raiz, próximo ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) e contará com a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves.

A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que atua com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.

Além do acolhimento, mulheres vítimas de violência passam a ter na CMB, uma triagem e atendimento psicossocial para em seguida ser encaminhada aos órgãos ou serviços disponíveis. O atendimento é 24 horas, todos os dias da semana.

Na agenda de Damares Alves a Mossoró, consta ainda a participação no lançamento da campanha “Agosto Lilás”, voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher. A ministra vai ainda se reunir com o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra. Acompanham a agenda a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto, e a secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neris.