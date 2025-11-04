Ministra Cármen Lúcia lamenta baixa representatividade feminina na política brasileira

Por TSE

“Vozes Femininas pela Democracia” foi o tema da palestra magna da segunda edição do seminário “Mais Mulheres na Política”, proferida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, no início da tarde desta segunda-feira (3), na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema). Em seu discurso, a ministra destacou as lutas das mulheres por mais espaço na sociedade.

“A luta de cada uma é um testemunho permanente, que nos faz aprender a cada dia mais sobre o que precisamos fazer para estarmos juntas e, com toda a sociedade brasileira, construirmos um Brasil muito melhor para todas as pessoas. Nós queremos um Brasil mais humano para todos nós”, disse a ministra.

A presidente do TSE lembrou que, embora o Brasil tenha a maioria dos habitantes formada por mulheres, falta representatividade. “Nós somos uma população com quase 53% de mulheres. No entanto, somos um dos povos mais mal representados em termos de número de parlamentares no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais”, lamentou.

A realização do seminário faz parte da campanha de mobilização nacional do TSE, articulada pela bancada feminina da Câmara e do Senado Federal. No Maranhão, o seminário foi organizado pela Frente Maranhense Mais Mulheres na Política e pela senadora Eliziane Gama.

O evento contou com a presença da presidente da Alema, deputada Iracema Vale (PSB), do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e da senadora Eliziane Gama (PSD), além de membros do Executivo e do Legislativo de diversos municípios maranhenses, representantes de movimentos feministas e lideranças da política no estado.

Os painéis e as palestras buscaram fortalecer o debate sobre a ampliação da participação feminina nos espaços de poder, bem como o combate à violência política de gênero e o fortalecimento da representatividade das mulheres nas esferas decisórias.

LC/DB, com informações da Alema