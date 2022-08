Ministra Cármen Lúcia é reconduzida para mais um biênio no TSE

Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu a ministra Cármen Lúcia para atuar por mais um biênio como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No dia 4/8, ela completa o primeiro biênio na Corte eleitoral.

Hoje, compõem o TSE, nas vagas destinadas ao STF, os ministros Edson Fachin (presidente), Alexandre de Moraes (vice-presidente) e Ricardo Lewandowski, nos cargos de ministros efetivos, e Cármen Lúcia, Nunes Marques e André Mendonça, nas vagas de ministros substitutos. Com o término do mandato do ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes assumirá a Presidência do TSE no dia 16 deste mês e conduzirá as eleições gerais de 2022, em outubro.

Composição do TSE

O TSE é composto por sete ministros: três são originários do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são representantes da classe dos juristas. Para cada ministro efetivo, há um ministro substituto.

SP//CF