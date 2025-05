Ministério recebe do governo dos EUA ofício sobre atuação do ministro Alexandre de Moraes

O Ministério da Justiça confirmou nesta sexta-feira (30) que recebeu um ofício do governo dos Estados Unidos que fala sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o Ministério da Justiça, o ofício tem caráter meramente informativo e não resultará em qualquer encaminhamento por parte da pasta.

Nesta semana, o jornal The New York Times relatou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, passou a ser alvo de atenção oficial do governo dos Estados Unidos.

Segundo a publicação, parlamentares conservadores norte-americanos têm pressionado autoridades para investigar e possivelmente sancionar Moraes por decisões que envolvem o bloqueio de contas em redes sociais e medidas contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O NYT informou que o Departamento de Justiça dos EUA chegou a enviar uma carta criticando a ordem do ministro para que a plataforma Rumble bloqueasse um usuário nos Estados Unidos.

O jornal também menciona que o Departamento de Estado avalia restringir vistos de autoridades estrangeiras envolvidas em censura a conteúdos protegidos por liberdade de expressão — política que, segundo analistas, poderia ser aplicada a casos como o de Moraes.

De acordo com fontes do governo, o documento sequer passou pela embaixada os Estados Unidos no Brasil. Foi direto do Departamento de Justiça dos EUA para o Ministério da Justiça brasileiro.

Gesto incomum

O movimento é tido como atípico, nos bastidores da diplomacia brasileira, mas visto como um “novo normal” do governo Trump.