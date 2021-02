Ministério Público recomenda e prefeitura de Mossoró suspende vacinação de profissionais de educação física

A prefeitura de Mossoró suspendeu a vacinação contra Covid-19 para profissionais de educação física, que tinha sido iniciada nesta terça-feira (2) junto com outras categorias da saúde. A decisão atendeu a uma recomendação feita pelo Ministério Público do Estado. De acordo com o órgão, o município da região Oeste potiguar deve vacinar

apenas profissionais elencados em recomendação da Secretaria Estadual de Saúde. Em seguida, deve ser iniciada a vacinação de idosos.