Ministério Público promoverá ação de cidadania para população em situação de rua de Mossoró

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) promoverá uma ação de cidadania voltada para as pessoas em situação de rua na quarta-feira (23), a partir das 8h, na Escola de Artes em Mossoró. A iniciativa visa oferecer serviços essenciais para esta população, visando a inclusão social.

O evento é desenvolvido no âmbito do projeto institucional MPRN Perto de Você, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Cidadania (Caop-Cidadania) e das Promotorias que atuam com essa temática na cidade.

A iniciativa contará com a participação de instituições parceiras. O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) realizará a emissão de documentos de identidade. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), por sua vez, emitirá a segunda via de certidão de nascimento, de casamento e de óbito.

As pessoas em situação de rua ainda poderão fazer um novo cadastro no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) ou mesmo atualizar os dados, consultar benefício e ter acesso à emissão de folha resumo. Além disso, o Consultório Na Rua fará atendimentos médicos com testes rápidos, distribuição de preservativos, rodas de conversas, aferição de pressão e vacinação.