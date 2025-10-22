Ministério Público italiano dá parecer a favor da extradição de Carla Zambelli, diz AGU

O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil. A informação é da Advocacia-Geral da União (AGU).

A manifestação do MP italiano e a situação de Zambelli serão analisadas pela justiça do país. Após a decisão judicial, caberá ao governo da Itália dar a decisão final.

A parlamentar está presa cautelarmente no país europeu desde 29 de julho, por decisão da Justiça italiana, que considerou haver “grave risco de fuga”.

Carla Zambelli foi condenada à prisão, pelo STF, por uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Antes de a condenação do Supremo se tornar definitiva, Carla Zambelli fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha da Interpol.

Em julho, a deputada foi presa nos arredores de Roma. Alvo de um processo de extradição, Carla Zambelli aguarda decisão do caso detida na penitenciária feminina de Rebibbia.