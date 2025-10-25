Ministério Público diz que Virginia descumpriu liminar ao postar perfume com desconto e pede multa de R$ 100 mil por cada publicação

De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a influenciadora Virginia Fonseca descumpriu uma liminar concedida pela Justiça ao postar perfume com desconto e pede multa de R$ 100 mil por cada publicação (veja o vídeo acima). A marca também está proibida pela liminar de realizar as famosas lives, até que comprove que há estoque para atender os pedidos.

O g1 entrou em contato com a defesa da WePink, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Na última terça-feira (21), o MP-GO apresentou requerimento pela aplicação de multa à WePink. Segundo o documento assinado pelo promotor Élvio Vicente da Silva, o pedido de tutela de urgência que foi acolhido pela Justiça determina que a empresa não faça lives e ações publicitárias de vendas virtuais.

Apesar disso, o promotor entende que a empresa descumpriu a determinação judicial e promoveu as vendas no dia 18 de outubro em:

Publicações no perfil da empresa “WePink” divulgando kits promocionais;

Publicações no perfil da influenciadora Virginia ofertando produtos (“body splash”) por preço promocional;

Publicação no perfil da infuenciadora Virginia divulgando perfume da marca “WePink com apelo comercial.