Ministério Público cobra acessibilidade para Teatro Dix-huit Rosado

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) ingressou com um pedido de cumprimento de sentença junto à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró em desfavor do Município. O pedido ministerial é para que a prefeitura comprove com documentos as providências adotadas para cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) em relação à acessibilidade do Teatro Dix Huit Rosado.

O MPRN após constatar que o referido teatro não atendia às normas de acessibilidade, ajuizou uma ação civil pública (ACP) visando compelir o Município a proceder com as reformas necessárias para tornar o local acessível às pessoas com deficiência.

Depois de sete anos de tramitação, aproximadamente, a ACP foi definitivamente julgada, ocasião em que o Município de Mossoró foi condenado a, no prazo de um ano, executar tais reformas no Dix Huit Rosado. A sentença foi confirmada em 21 de fevereiro de 2020. Transcorridos oito meses do acórdão, afirma o Ministério Público, não se tem notícia de cumprimento espontâneo da decisão judicial, razão pela qual ingressou com o pedido de cumprimento de sentença.

A preocupação, segundo a assessoria de imprensa do MPRN, é que a promoção de acessibilidade demanda uma série de atos que necessita ser fielmente observada, como: elaboração de projeto, licitação, contratação e execução de obras.