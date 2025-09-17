Ministério dos Portos publica licitação para implantação de defensas na Ponte Newton Navarro em Natal

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) anunciaram a publicação do edital de licitação para elaboração de projeto e construção de defensas na Ponte Newton Navarro, em Natal.

O aviso do edital foi publicado no Diário Oficial da União na terça-feira (16). Segundo o governo, a obra tem orçamento de quase R$ 50 milhões e permitirá a operação do Porto de Natal 24 horas por dia. A medida tinha sido anunciada em agosto, durante visita do ministro ao RN.

O projeto prevê a construção de dolfins de proteção, também conhecidos como defensas, nos pilares da ponte.

A intervenção é considerada estratégica porque deve garantir mais segurança à navegação e possibilitará o acesso de navios maiores ao terminal portuário.

O porto conta atualmente com limitações de horários e porte de navios que pode receber por falta de defesas. O acesso ao terminal ocorre por baixo da ponte.

“Essas defensas serão muito estratégicas, com investimentos de quase 50 milhões de reais, que vão ajudar na navegabilidade e, mais do que isso, vão fazer com que a gente tenha a ampliação das operações de navios e navios maiores, movimentando nosso porto, gerando emprego, gerando renda e movimentando a economia”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

“Agora vai ser navio o dia inteiro chegando no porto. Acabou o limite de 12 horas por dia. É mais segurança no transporte marítimo. É mais desenvolvimento econômico”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Conforme o edital (Processo Licitatório nº 186/2025), a licitação prevê a elaboração do projeto e a execução da obra nos pilares 17 e 18 do vão navegável da ponte. O prazo de cadastramento das propostas já começou e abertura e início dos lances previstos para 17 de novembro de 2025.