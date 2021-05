Ministério da Saúde emite Nota técnica autorizando vacinação de toda população acima de 18 anos

O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira (28), uma nota técnica definindo novos critérios de vacinação, estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 e autorizando estados e municípios a vacinar a população de 18 a 59 anos, por ordem decrescente de idade, dando continuidade, no entanto a imunização dos grupos prioritários e vacinando trabalhadores da educação em paralelo à da população geral.

A decisão foi tomada na noite da última quinta-feira (27) durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) que conta com a participação de representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

Trabalhadores da educação

A orientação do Ministério é que a imunização dos trabalhadores da educação respeite a seguinte ordem:

Creches;

Pré-escolas;

Ensino Fundamental;

Ensino Médio;

Profissionalizantes;

Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Ensino Superior.

Confira nota técnica na íntegra: