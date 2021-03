Ministério da Saúde anuncia início da vacinação contra a gripe para o dia 12 de abril

Em meio à imunização dos brasileiros contra a Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou que vai iniciar outra campanha nacional de imunização. Trata-se da vacinação contra o Influenza, vírus que causa a gripe. De acordo com a pasta, a expectativa é alcançar 79,7 milhões de pessoas, que fazem parte do grupo prioritário a partir do dia 12 de abril.

O Ministério da Saúde destaca que a vacinação vai prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e maior sobrecarga do sistema de saúde, que já sofre com a pandemia. Além disso, é importante para reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. O órgão orienta estados e municípios a tomarem todas as medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus. Ao todo, são mais de 50 mil postos de imunização em todo o País.

Entre os grupos prioritários estão as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, por exemplo.

O órgão ressalta que as unidades de saúde devem priorizar a vacina contra a Covid-19 antes da Influenza. Nesse caso, alguém que faz parte do grupo prioritário deve, preferencialmente, receber a vacina contra o novo coronavírus antes da dose contra a gripe.

