Ministério da Justiça e Governo do RN unem forças em ofensiva contra facções criminosas

As forças de segurança do Rio Grande do Norte deflagraram, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira 15, a “Operação Território Seguro”. Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), as ações foram coordenadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).

No total, 32 pessoas foram presas, além de drogas e armas apreendidas durante o cumprimento de 34 mandados de prisão, busca e apreensão. Foram apreendidos mais de 3 quilos de drogas (maconha e cocaína), R$ 1.804 em dinheiro, quatro armas de fogo e mais de 100 munições de diversos calibres, além de uma roupa operacional de força de segurança e um conjunto, possivelmente de uso institucional.

O objetivo da missão foi estrangular a capacidade estrutural, operacional e financeira de organizações criminosas com atuação no estado. Atuaram no cumprimento das ordens judiciais 83 equipes e mais de 330 profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A atuação integrada alia inteligência, investigação e repressão qualificada, fortalecendo o enfrentamento ao crime organizado no estado.

“Além da integração entre as instituições, é preciso ressaltar também o trabalho de inteligência desenvolvido para estruturar esse tipo de operação. Foram meses de planejamento até a execução no dia de hoje. Com as diversas informações apuradas durante as investigações, esse material foi apresentado à justiça que concedeu os mandados a serem cumpridos”, destacou o secretário da Sesed, coronel Francisco Araújo.

Ao longo do dia, mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em bairros da capital, Região Metropolitana e do interior potiguar, com foco principal na Zona Oeste de Natal. As diligências miraram núcleos operacionais das organizações criminosas, com o objetivo de desarticular cadeias de comando e demonstrar a presença e a força do Estado.

“Para chegar até a operação de hoje, foi montado um planejamento detalhado sobre a região da Zona Oeste de Natal. Um mapeamento inclusive sobre a geografia do local, que inclui morros e áreas de mata. Hoje estivemos na rua para apoiar a Polícia Civil no cumprimento de mandados e, a partir de agora, iremos reforçar a presença da Polícia Militar no bairro”, disse o coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da Polícia Militar do RN.

Como resultado imediato, 32 prisões foram efetuadas e itens de alto valor probatório foram apreendidos, incluindo drogas, aparelhos celulares, documentos, valores em dinheiro e outros materiais que fortalecerão o andamento das investigações.

“É importante destacar a maneira conjunta como as forças de segurança têm trabalhado nos últimos anos. Entendemos a ansiedade por parte da população para uma resposta imediata, mas a Polícia Civil tem mostrado que chega com operações que rendem prisões, e vamos nos empenhar ao máximo para sempre apresentar o melhor resultado para a sociedade”, disse o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Herlânio Cruz.

A “Operação Território Seguro” consolida uma atuação permanente de cooperação interinstitucional voltada à redução da criminalidade violenta, ao cumprimento de mandados judiciais e ao enfraquecimento das facções criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de drogas e outros crimes graves no Rio Grande do Norte.

Os presos foram encaminhados para audiência de custódia, e posteriormente seguirão para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. O material apreendido será periciado e incorporado aos procedimentos investigativos em curso.