Ministério apresenta ações do Governo Federal a parlamentares do RN

As principais ações do Governo Federal na área de segurança hídrica no Rio Grande do Norte foram tema de reunião entre o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e 145 vereadores do estado, além de prefeitos e deputados federais.

Durante o encontro nesta quarta-feira (25), Marinho destacou o trabalho realizado pela atual gestão para melhorar a vida da população potiguar. O Projeto de Integração do Rio São Francisco foi lembrado pelo ministro como a maior obra hídrica das Américas.

Marinho também citou as intervenções no Ramal do Apodi, nas Barragens de Oiticica e da Passagem das Traíras e no Projeto Seridó. Todos esses empreendimentos buscam levar segurança hídrica para a população do Rio Grande do Norte.

“O que está sendo feito por esse Governo em obras hídricas, a gente está falando de investimentos que vão mudar o Rio Grande do Norte. Mudar o RN para o nosso futuro. Que vão permitir que o estado tenha capacidade e condição de fazer suas próprias inversões, isso vai emancipar o estado.”

Durante o encontro, os vereadores entregaram ao ministro cartas de reivindicações de novas obras nas áreas de Habitação, Segurança Hídrica e integração entre as cidades, por meio de estradas.

Estiveram presentes ao encontro, entre outros, os presidentes da Federação das Câmaras de Vereadores do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (Uvern), Larissa Rosado, e da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Anteomar Pereira da Silva, o Babá, além dos deputados federais Benes Leocádio, Beto Rosado e Carla Dickson.

“A reunião foi muito importante, até mesmo para demonstrar a transparência do MDR, e mostrar aos vereadores o funcionamento do ministério. Muitas vezes não temos oportunidade de vir a Brasília e receber uma aula do que o MDR tem feito pelo nosso País”, afirmou Babá.

Fonte: Brasil 61.