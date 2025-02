Um tweet do presidente da Argentina, Javier Milei, gerou uma grande polêmica e resultou em uma investigação sobre uma suposta fraude financeira envolvendo uma criptomoeda.

Milei x $LIBRA: o que se sabe sobre o esquema que fez evaporar milhões de dólares

Presidente argentino se envolveu em polêmica ao promover uma criptomoeda em suas redes sociais. Pouco tempo depois, os preços despencaram e agora Milei enfrenta acusações por participação em fraude.

Por Bruna Miato, Rafaela Zem, g1

18/02/2025 12h00 Atualizado há uma hora

Entenda nesta reportagem:

A cronologia da polêmica;

Como funciona a suposta fraude;

Qual foi a resposta de Milei;

O que diz quem está por trás da $LIBRA.

Entenda a cronologia da polêmica

1️⃣ Às 19h01 da última sexta-feira, o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou um tweet no X promovendo uma nova criptomoeda chamada $LIBRA. Ele afirmou que o ativo seria a base de um projeto para financiar pequenos negócios na Argentina, chamado “Viva la Libertad”, uma referência a seu famoso slogan de campanha.

A postagem, que incluía um link para a compra do ativo, foi feita apenas alguns minutos após a criação e lançamento da criptomoeda, às 18h37 do mesmo dia.

“Este projeto privado será dedicado a incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenos negócios e empreendimentos argentinos. O mundo quer investir na Argentina. $LIBRA”, dizia a postagem.

Com o apoio do presidente, que conferiu credibilidade estatal ao ativo, a cotação da criptomoeda valorizou rapidamente, passando de US$ 0,25 para US$ 5,54 em questão de minutos. Antes da postagem, o ativo não registrava nenhuma movimentação.

2️⃣ Assim que Milei fez a publicação, a plataforma Solana, em que a $LIBRA foi registrada, começou a registrar as primeiras compras da criptomoeda. Essa informação foi apurada pelo jornal “La Nación” com a ajuda do engenheiro de dados especializado em criptomoedas, Fernando Molina.

O que chama a atenção é que as primeiras compras da $LIBRA foram de valores elevados: uma única compra de mais de US$ 3,5 milhões e outras quatro compras idênticas de US$ 250 mil cada.