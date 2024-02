Mil jovens se formam na 1ª turma do programa “Jovem do Futuro” em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizou na noite desta quinta-feira (1º), a solenidade de formatura da primeira turma do programa “Jovem do Futuro”. Numa noite de concretização de sonhos, mil jovens mossoroenses, das zonas urbana e rural, receberam seus diplomas de conclusão de cursos profissionalizantes.

As instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) são parceiros do programa, auxiliando na capacitação de cada jovem.

“A Prefeitura está de parabéns, é uma iniciativa brilhante, porque o futuro de qualquer cidade, estado ou país é a educação, e quando a gente tem o foco no desenvolvimento dos jovens, vemos desenvolvimento para Mossoró”, ressaltou o diretor do Senac-RN, Leandro Trigueiro.

“Para nós é uma honra, uma satisfação trabalhar em parceria com a Prefeitura do Mossoró nesse projeto tão bonito, tão ousado em dar novas oportunidades aos jovens da nossa cidade”, pontuou o diretor do Senai Mossoró, Emery Costa Jr.

“É um momento de grande felicidade, depois de toda essa travessia, toda essa caminhada, o programa que entra para a história do município de Mossoró, que não é só do jovem, mas das famílias. A meta agora é, após a formação dessa turma, garantir às novas turmas do programa, a continuidade e a perenidade do ‘Jovem do Futuro’”, relatou o secretário Erison Natécio

O edital para a segunda turma do programa “Jovem do Futuro” foi aberto, inclusive com resultado preliminar já divulgado pela Prefeitura de Mossoró. Em breve as aulas serão iniciadas nas escolas municipais para mais mil jovens. O programa proporciona ainda o pagamento de bolsa auxílio de R$ 300 por quatro meses