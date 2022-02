Micro e pequenas empresas do RN receberam R$ 322 milhões em 2021

O Banco do Nordeste aplicou R$ 322 milhões em crédito para micro e pequenas empresas (MPE), no Rio Grande do Norte, em 2021. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e internos do Banco.

A principal finalidade apontada pelos empresários potiguares no momento da contratação foi investimento. Os financiamentos para esse fim somaram R$ 172,2 milhões, no estado. Para capital de giro, foram R$ 148,2 milhões. Os ramos de atividade que mais captaram recursos do Banco do Nordeste, no Rio Grande do Norte, foram comércio (45,9%) e serviço (37,6%).

O BNB forneceu crédito, em toda sua área de atuação, no valor total de R$ 3,87 bilhões em empresas de micro e pequeno portes, em 2021. O BNB atua em todos os estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. A destinação dos recursos para investimento representou 64,2% do total liberado.

O presidente do BNB, José Gomes da Costa, destaca que o banco dedicará ainda mais atenção às MPEs. “Temos o compromisso de melhorar a competitividade das nossas entregas no segmento de varejo. Há espaço para expandirmos o volume de negócios com MPEs e o faremos em 2022 com injeção de tecnologia e agilidade nos processos. O varejo é muito importante para a geração e manutenção de emprego e renda na nossa região.”

O setor de comércio foi o principal demandador, sendo atendido com 42,3% dos recursos aplicados num volume total de R$ 1,63 bilhão, seguido pelo de serviços com 40% da demanda (R$ 1,54 bilhão).

As operações realizadas ano passado ficaram cerca de R$ 340 milhões acima da média dos últimos cinco anos. De 2017 a 2021, o BNB aplicou um total de R$ 17,67 bilhões em MPE em sua área de atuação, sendo uma média de R$ 3,53 bilhões por ano.