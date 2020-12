Michelson Frota, presidente do Sindilojas Mossoró, destaca que o comércio aqueceu nos últimos meses

Nesta terça-feira, 15, o programa FM 7H entrevistou Michelson Frota, presidente do Sindilojas Mossoró. O bate-papo abordou o comércio local neste fim de ano atípico e as estratégias adotadas pelos vendedores a fim de atrair a clientela no ciclo natalino.

O presidente destacou que apesar da conjuntura atual, percebe que o comércio aqueceu nestes últimos meses, talvez em decorrência do auxílio emergencial, mas também devido os empregos informais, retomada de alguns setores e flexibilizações do Governo Estadual.

Reiterou as vantagens econômicas provenientes do ciclo natalino e que cada estabelecimento deve cumprir as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança dos consumidores e o pleno funcionamento do comércio.

Michelson aproveitou o espaço para também salientar o compromisso de cada indivíduo no combate ao novo coronavírus, ‘’Peço o respeito, a colaboração e a responsabilidade de cada um. A responsabilidade sobre a doença parte do individualismo’’.