Michelle Bolsonaro participa de ato na Zona Norte de Natal neste sábado (15)

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em companhia da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos), visitarão Natal neste sábado (15). A dupla participará do encontro “Mulheres com Bolsonaro”, na Zona Norte da capital.

Michelle e Damares desembarcam de manhã cedo no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. O evento terá início com uma motociata que recepcionará a primeira-dama e a senadora eleita na avenida Tomaz Landim, seguindo para ato político na avenida Itapetinga, a principal do conjunto Santarém.

Michelle e Damares têm passado por vários estados do país como parte da estratégia do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno, que passou a focar nas mulheres e no público nordestino, entre os quais o atual presidente tem menor entrada.

A estratégia de se aproximar desse público já havia sido iniciada no primeiro turno da campanha eleitoral. No dia 14 de setembro, Michelle Bolsonaro veio à Natal acompanhando o presidente.