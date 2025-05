Michel Temer candidato? Ex-presidente viralizou no Instagram, em post do consultor eleitoral Wilson Pedroso

A possibilidade de uma candidatura de Michel Temer às eleições presidenciais de 2026 tomou força nos últimos dias, depois que o nome dele viralizou na Internet. O ex-presidente foi mencionado no Instagram do consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso, que recentemente tem feito uma série de postagens sobre as estratégias de campanha que, hipoteticamente, traçaria para grandes nomes da política nacional. A “brincadeira” tomou grandes proporções depois que o post sobre Temer ultrapassou 2,8 milhões de visualizações. Publicado originalmente no dia 18 de abril, às 17h18, o conteúdo já recebeu 121 mil curtidas e 46 mil compartilhamentos, além de 2,84 milhões de visualizações orgânicas, sem qualquer tipo de impulsionamento pago. O conteúdo viral fez crescer os comentários sobre uma possível candidatura de Temer. “Faz cinco dias que as pessoas não param de me perguntar se serei candidato à presidência em 2026. E o motivo é a sua publicação”, disse o ex-presidente, em conversa telefônica com Pedroso. O estrategista político tem mais de 30 anos de experiência em campanhas, tendo sido coordenador das candidaturas de nomes como João Doria, Bruno Covas, Rodrigo Garcia e Pablo Marçal. Juntamente com o jornalista Luciano Suassuna, ele é autor do livro “Vencer a Eleição” e apresenta o podcast “Política Real”. Nas redes sociais, Wilson Pedroso fala sobre política e estratégias eleitorais. Além de Temer, ele já publicou estratégias para Lula, Tarcísio, Ciro Gomes, Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad, Nikolas Ferreira e até mesmo Alexandre de Moraes. Temer no TikTok Essa não é a primeira vez que um conteúdo com Michel Temer viraliza nas redes sociais de Wilson Pedroso. Um corte da entrevista do ex-presidente ao Política Real Podcast chegou a 1,3 milhão de visualizações nos TikTok. “Todos esses números demonstram o quanto é significativa a penetração de Temer, não apenas no meio político, mas também entre a população em geral”, analisa Pedroso.