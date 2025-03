Mianmar e Tailândia buscam por sobreviventes do terremoto; o que se sabe

CNN Brasil

Equipes de resgate continuam procurando por sobreviventes mais de dois dias depois que um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar, afetando vizinhos como a China e a capital tailandesa, Bangkok, onde um prédio desmoronou.

Pelo menos 1.700 pessoas foram confirmadas mortas em Mianmar, no pior tremor a atingir o país em mais de um século, declararam as autoridades.

Especialistas temem que o verdadeiro número de mortos possa levar semanas para surgir.

Danos generalizados foram relatados depois que o terremoto provocou o colapso de pontes e prédios, em Bangkok, onde equipes de resgate tentam libertar dezenas de pessoas que se acredita estarem presas sob os escombros de um arranha-céu que estava em construção.

O epicentro foi registrado na região central de Sagaing, em Mianmar, perto da antiga capital real Mandalay, lar de cerca de 1,5 milhão de pessoas, bem como de vários complexos de templos e palácios históricos.

Aqueles no epicentro do terremoto estão na maioria isolados após o colapso de uma ponte importante sobre o rio Irrawaddy do país, segundo autoridades locais.

Enquanto isso, ajuda estrangeira e equipes de resgate internacionais começaram a chegar depois que os militares emitiram um raro apelo por ajuda.

O terremoto de sexta-feira (28) foi o desastre natural mais mortal a atingir do país em mais de cem anos e ocorre enquanto Mianmar se recupera de uma guerra civil que, desde 2021, danificou redes de comunicação, destruiu a infraestrutura de saúde e deixou milhões de pessoas sem comida e abrigo adequados.

Grande número de mortos

Pelo menos 1.700 pessoas morreram e cerca de 3.400 ficaram feridas, segundo o governo militar do país. Quase 300 outras continuam desaparecidas.