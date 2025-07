Metade dos proprietários de motos no RN não possui CNH, diz Detran

Metade dos proprietários de motocicletas, ciclomotores, motonetas e triciclos no Rio Grande do Norte não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foi o que apontou um levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran).

De acordo com o Detran, 49,7% dos proprietários não possuem CNH na categoria A, ou seja, não têm autorização legal para pilotar os próprios veículos. É importante lembrar que a compra do veículo sem a CNH é permitida – o que é proibido é conduzi-lo sem carteira.

Segundo o Detran, são 342.296 pessoas nessa situação, de um total de 688.894 veículos que exigem habilitação na categoria A – que permite a condução de veículos motorizados de duas ou três rodas.

O estudo também fez um recorte específico com foco apenas nas motocicletas, que representam 81,6% dos veículos da categoria A no estado. Nesse grupo, 48,2% dos donos de motocicletas não são habilitados para pilotar.

Das 562.195 motocicletas registradas, 270.982 proprietários não têm a CNH exigida para condução.

Pilotar sem habilitação: infração gravíssima

O Detran reforça que pilotar sem habilitação “coloca em risco todos os usuários do sistema de tráfego rodoviário e urbano, desde o próprio condutor até outros motoristas, ciclistas e pedestres”.

A infração em caso de dirigir sem habilitação é considerada gravíssima, com penalidade multiplicada por três, resultando em multa de R$ 880, retenção do veículo e, em casos de acidentes, responsabilização civil e penal conforme previsto em lei.

O subcoordenador de Educação para o Trânsito do Detran/RN, Hamurab Figueiredo, lembrou que os acidentes com motos são os que mais deixam vítimas no estado ao reforçar o alerta para que apenas condutores habilitados conduzam os veículos.

“Por si só, os veículos de duas rodas deixam o condutor em situação vulnerável, exigindo maior cuidado, obediência às regras de trânsito e uso de técnicas de condução preventiva. Quando a condução da motocicleta é feita por alguém sem habilitação, o problema se agrava. Os sinistros e o número de vítimas aumentam”, pontuou o coordenador.

“Por isso, é fundamental que apenas condutores habilitados conduzam veículos, sempre seguindo as normas de segurança”.