Metade dos adolescentes diz que redes sociais fazem mal à saúde mental

CNN Brasil

O impacto das redes sociais na saúde mental e no bem-estar dos jovens é um tema de crescente preocupação entre pais, educadores, profissionais de saúde e reguladores. E agora, quase metade dos adolescentes americanos afirma que as redes sociais têm um efeito majoritariamente negativo sobre pessoas de sua idade — e quase a mesma proporção diz estar reduzindo o uso das redes sociais.

Os dados são de um relatório do Pew Research Center publicado nesta terça-feira (22), que questionou adolescentes americanos e seus pais sobre suas atitudes em relação às redes sociais e smartphones, e oferece uma visão atualizada de como os adolescentes veem seu próprio uso das redes sociais, após um estudo separado da Pew em dezembro que descobriu que quase metade dos adolescentes americanos diz estar online quase constantemente.

O relatório surge em um momento em que pais e reguladores têm pedido às empresas de redes sociais que façam mais para manter os jovens seguros — e evitar que passem tempo demais — em suas plataformas.

No ano passado, o então Cirurgião-Geral Vivek Murthy pediu ao Congresso dos EUA que exigisse um rótulo nos aplicativos de redes sociais alertando sobre os riscos para os jovens, semelhante aos do álcool e tabaco. A Austrália também aprovou uma lei pioneira mundial proibindo adolescentes menores de 16 anos das redes sociais. E em março, o governador de Utah, Spencer Cox, assinou um projeto de lei histórico exigindo que as lojas de aplicativos verifiquem a idade dos usuários e compartilhem esses dados com os desenvolvedores de aplicativos, em uma tentativa de proteger os adolescentes do acesso a conteúdo inadequado online.

Para realizar o estudo, a Pew entrevistou 1.391 adolescentes americanos entre 13 e 17 anos e seus pais durante setembro e outubro do ano passado.

Dos adolescentes respondentes, 48% disseram que acham que as redes sociais têm um efeito “majoritariamente negativo” sobre pessoas de sua idade, um aumento em relação aos 32% quando a Pew fez as mesmas perguntas em uma pesquisa diferente em 2022. Apenas 11% dos adolescentes hoje dizem que acham que as redes sociais são “majoritariamente positivas” para seus pares.

Porém, apenas 14% dos adolescentes dizem que as redes sociais têm um impacto majoritariamente negativo sobre eles mesmos, embora esse número tenha aumentado de 9% em 2022.

Ainda assim, os adolescentes estão aparentemente tentando controlar seu próprio uso das redes sociais; 45% dizem que passam tempo demais nas redes sociais, um aumento em relação aos 36% em 2022. E 44% dos adolescentes respondentes disseram que reduziram o tempo gasto nas redes sociais e em seus smartphones.

“O uso excessivo das redes sociais em nossa sociedade parece ser a principal causa de depressão entre pessoas da minha faixa etária”, escreveu um adolescente citado no relatório. “As pessoas parecem se deixar afetar pelas opiniões de pessoas que não conhecem, e isso causa estragos no estado mental das pessoas”.

O relatório sugere que os efeitos das redes sociais variam de acordo com gênero, raça e etnia. Meninas adolescentes, por exemplo, são ligeiramente mais propensas que meninos adolescentes a dizer que as redes sociais prejudicaram a quantidade de sono que recebem, sua produtividade, sua saúde mental e sua confiança.

Essas descobertas são consistentes com pesquisas de 2019 que sugeriram que a ligação entre redes sociais e depressão pode ser mais forte em meninas adolescentes do que em meninos, e que as redes sociais podem prejudicar a saúde mental das meninas ao aumentar sua exposição ao bullying e diminuir atividades que têm um impacto positivo no bem-estar, como o sono.

Em 2021, documentos internos da gigante das redes sociais Meta, tornados públicos após uma denúncia de um informante, mostraram que a pesquisa da empresa descobriu que o Instagram “piora problemas de imagem corporal para uma em cada três adolescentes”. A Meta desde então introduziu novas políticas e práticas voltadas para melhorar a segurança dos adolescentes, incluindo ferramentas de IA atualizadas anunciadas na segunda-feira, projetadas para detectar adolescentes mentindo sobre sua idade no aplicativo.

Meninas (48%) são mais propensas a dizer que reduziram o uso de redes sociais do que meninos (40%), de acordo com o relatório de terça-feira.

O bem-estar mental geral entre os adolescentes é uma preocupação mais ampla; 89% dos pais e 77% dos adolescentes relataram estar “um pouco” ou “extremamente” preocupados com a questão.

Mas os pais ainda estão mais ansiosos sobre como as redes sociais estão impactando seus filhos do que os próprios adolescentes, sugere o relatório. As redes sociais (44%) e a tecnologia em geral (14%) foram classificadas como as principais coisas que os pais acreditavam afetar negativamente a saúde mental dos adolescentes, enquanto apenas 22% e 8% dos adolescentes, respectivamente, disseram o mesmo.

“A tecnologia está fazendo com que eles tenham mais medo de tentar coisas novas, os torna menos criativos e menos propensos a descobrir como resolver seus próprios problemas, seja em relacionamentos ou questões práticas”, disse uma mãe de um adolescente na pesquisa.

Mas não é tudo negativo. Quase seis em cada 10 adolescentes afirmaram que as redes sociais oferecem “um espaço para mostrar seu lado criativo”, e ainda mais disseram que isso os ajuda a se manterem conectados com o que está acontecendo na vida de seus amigos.