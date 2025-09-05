Messi diz que vive sonho e faz mistério sobre a Copa: “Vou dia a dia”

CNN Brasil

A Argentina recebeu a Venezuela, no Mâs Monumental, em Buenos Aires, na noite desta quinta-feira (4), e venceu por 3 a 0, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O grande destaque do confronto foi o camisa 10 e capitão, Lionel Messi. O craque do Inter Miami, que soma passagem por Barcelona e PSG, marcou dois gols naquela que deve ter sido a sua última partida oficial com a seleção nacional em território argentino.

Depois da partida, Messi desabafou. Disse que sempre sonhou em viver tais capítulos ao lado dos argentinos, mas, por outro lado, não cravou que irá à América do Norte para o Mundial do ano que vem.

“Poder terminar aqui desta forma é o que eu sempre sonhei, poder estar com o meu povo… Por muitos anos, tive carinho no Barcelona, ​​ainda o tenho… Meu sonho era tê-lo aqui no meu país, com o meu povo. Por muitos anos, muitas coisas foram discutidas, mas fiquei com todas as coisas boas, com o grupo que tentou e não conseguiu se consagrar. Depois, foi dado a mim e a alguns daquele grupo essa emoção”, disse, antes de completar.

“A mesma coisa que eu já tinha dito. O mais lógico era que eu não conseguiria (ir para a Copa). Mas, bom, chegamos lá agora. Estou animado, ansioso, mas como sempre disse, vou dia a dia, jogo a jogo. Este ano tivemos muitos jogos. O que está claro é que hoje foi o último aqui. De agora em diante, dia após dia, tento me sentir bem e ser honesto comigo mesmo. Quando me sinto bem, eu aproveito”, encerrou.