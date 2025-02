Mesmo hospitalizado, Papa não deixa de telefonar para Paróquia em Gaza

No domingo, a mensagem ao pároco Romanelli

Na noite de domingo, “o Papa Francisco enviou uma mensagem escrita para o meu celular”, conta o padre Gabriel. Não havia nenhuma expectativa entre as pessoas da Sagrada Família de comunicação com o Pontífice, dadas “as notícias e informações da Santa Sé sobre seu tratamento da bronquite”.

Jorge Mario Bergoglio, no entanto, quis se fazer presente: “Ele me enviou uma pequena mensagem dizendo que agradecia minha proximidade e orações e retribuía com sua bênção”. Orações que continuam incessantes, como enfatiza o sacerdote: “Esperamos que a recuperação aconteça logo e que ele possa retornar a São Pedro para continuar sua missão e seu trabalho.”

Rezar por Gaza

Com estes telefonemas, o Papa procura concretizar o “estilo de Deus”, ou seja, “proximidade, compaixão, ternura”. Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, de fato, Francisco costuma telefonar diariamente para a Paróquia Sagrada Família para rezar, abençoar, demonstrar sua proximidade e se inteirar da situação da comunidade cristã local e de todos os refugiados abrigados na paróquia e no colégio adjacente.

No final da Audiência Geral do último 22 de janeiro, ao pedir orações pela Paz, Francisco contou aos presentes na Sala Paulo VI que havia telefonado aos paroquianos da comunidade da Sagrada Família (conferir vídeo acima), que depois da trégua iniciada no domingo precedente haviam voltado a uma certa “normalidade”.

Rezemos pela paz. A guerra é sempre uma derrota! Ontem liguei, como faço todos os dias, para a paróquia de Gaza: eles ficaram felizes! Há 600 pessoas lá, entre a paróquia e a faculdade. E eles me disseram: “Hoje comemos lentilhas com frango”. Algo que nestes tempos não estavam mais acostumados a fazer: apenas alguma verdura, alguma coisa… Eles estavam felizes! Mas rezemos por Gaza, pela paz e por muitas outras partes do mundo.

A guerra – como disse diversas vezes – “é sempre uma derrota! Não se esqueçam: a guerra é uma derrota. E quem lucra com as guerras? Os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz.”