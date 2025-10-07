Brasil

Mesmo com tarifaço, exportação de carne bovina do Brasil bate novo recorde em setembro

As exportações de carne bovina do Brasil bateram recorde para um único mês em setembro, superando a melhor marca anterior, registrada em julho deste ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira (6).

 

O Brasil exportou 314,7 mil toneladas, um aumento de 25,1% em relação a setembro de 2024, segundo a Secex. O país, vale lembrar, é o maior exportador mundial de carne bovina.

 

O resultado veio mesmo após os Estados Unidos aplicarem tarifas contra o Brasil em agosto. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), o aumento ocorreu porque os embarques se diversificaram, incluindo destinos como o México.

 

Além disso, os frigoríficos brasileiros ampliaram as vendas para a China, maior compradora da carne nacional.

 

A demanda global por carne continua forte. Especialistas afirmam que o comércio internacional está se reorganizando por causa das tarifas dos EUA, que também enfrentam limitações na produção devido à baixa oferta de animais.

 

Em julho, antes do aumento das tarifas pelos EUA, o Brasil exportou 276,9 mil toneladas, recorde até então. Em agosto, o volume caiu para 268,6 mil toneladas.

Na época, o presidente da Abiec, Roberto Perosa, disse que os embarques aos Estados Unidos deveriam cair para cerca de 7 mil toneladas devido às tarifas.

 

No caso da carne bovina, a tarifa dos EUA ao Brasil é de 76,4%, somando a sobretaxa de 50% e 26,4% já existentes. Apesar da medida, o Brasil continua exportando a proteína para os norte-americanos, aproveitando a competitividade do produto.

As exportações incluem cortes de maior valor agregado e compromissos assumidos anteriormente por empresas brasileiras, segundo a Abiec.

