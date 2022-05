Mês de Maio alerta para a prevenção ao glaucoma

O mês de maio é voltado para o combate ao glaucoma, a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Essa doença é ocasionada pelo aumento da pressão ocular, que provoca lesões ao nervo óptico, levando ao comprometimento visual.

“No início, a doença afeta a visão periférica, ou seja, as laterais do campo visual, e o paciente nem percebe. Mas conforme a evolução, a pessoa com glaucoma passa a enxergar como se estivesse olhando por um tubo bem fino, até perder a visão central, levando à cegueira total e definitiva”, destacou o médico oftalmologista, especialista em Glaucoma. Micael Valtoni.

Como tratamento, são indicados colírios específicos para controlar a pressão ocular, lasers ou até mesmo diversos tipos de cirurgias. A escolha do tratamento depende de uma avaliação detalhada de cada caso, e o oftalmologista é o profissional capacitado para definir o tratamento eficaz para cada pessoa.

“Como na maioria das vezes o glaucoma surge de forma assintomática, muitos pacientes percebem só quando a condição já está avançada. Neste caso, muitos já estão com cerca de 40% a 50% da visão comprometida e com danos irreversíveis aos nervos ópticos”, destacou o oftalmologista Micael.

Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 53% dos entrevistados não sabem que o glaucoma pode causar cegueira irreversível. O levantamento mostrou ainda que 41% das pessoas não sabem o que é a doença.