Mergulhador que realizava pesca submarina desaparece na praia de Pipa

Um mergulhador está desaparecido na praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. Ele havia saído em um barco para pescar no sábado (15) e foi levado pela correnteza marítima.

O desaparecimento ocorreu por volta das 12h, em um ponto a 7 km da costa, em mar aberto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do RN, dois mergulhadores realizavam pesca submarina. Um deles conseguiu retornar à embarcação, e o outro foi levado pela corrente marítima.