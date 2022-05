Menos de 20% das crianças de Mossoró foram vacinadas contra sarampo e influenza

Pais e responsáveis de crianças de seis meses a menores de cinco anos devem levá-las até as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para que seja realizada a vacinação contra o sarampo e a influenza. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a cobertura vacinação deste público está abaixo do esperado, uma vez que menos de 20% das crianças foram vacinadas, até o momento.

Os dados do Ministério da Saúde apontam que 16.788 crianças de Mossoró estão dentro da faixa etária determinada para as vacinações. No entanto, um número muito baixo compareceu nas UBSs e demais pontos de vacinação que disponibilizam as vacinas, na cidade.

Até essa terça-feira, 17, 3.041 crianças haviam tomado a vacina contra a Influenza e 2.816 receberam a dose contra a o sarampo. O percentual para a campanha de influenza estava em 18% e a se sarampo, em 16%. Este índice preocupa a secretária de Saúde do município, Morgana Dantas.

“Temos hoje pelo Brasil inteiro UTIs pediátricas lotadas e quase 90% de sua totalidade se refere a síndromes gripais. Nós temos à disposição da população e das crianças de 6 meses a menores de 5 anos a vacina de Influenza que nos ajuda a evitar essas síndromes, como também as pessoas com comorbidades que já podem estar procurando um dos nossos postos de vacinação para receber sua dose e assim se prevenir contra essas gripes de forma mais grave”, disse Morgana Dantas.

A pediatra intensivista Mariana Targino enfatizou que lugares com alta concentração de pessoas influenciam a circulação de vírus que provocam essas doenças e que nesse período é comum a incidência de doenças respiratórias na região.

“Essa é uma época historicamente de muitos quadros virais. Na nossa região, temos uma prevalência maior entre abril e julho e isso favorece a circulação de vários vírus, como, por exemplo, rinovírus, adenovírus, Influenza, entre outros. Então, com a ida das crianças à escola, tem essa circulação maior e um aumento de casos e internações. A gente viu que com a pandemia a taxa de vacinação caiu bastante e isso compromete a imunidade da criança para vários patógenos. Ela passa a não ter imunidade para algumas doenças que poderiam ser evitadas através da vacinação”, explica.

Além das unidades de saúde, as vacinas contra sarampo e influenza podem ser encontradas no Partage Shopping Mossoró, das 10h às 18h e na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), que nesta quarta e na quinta-feira, 19, contará com uma equipe especial imunizando a população.