Menino de 10 anos morre atropelado por caminhão de lixo em Mossoró

Uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um caminhão de lixo no fim da tarde desta sexta-feira 4, no bairro Barrocas, em Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu por volta das 17h40, na Rua Venceslau Brás. O veículo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço à Prefeitura de Mossoró.

A vítima foi identificada como Nicolas Ryan Andrade da Silva. Ele estava andando de bicicleta e, segundo testemunhas, saiu da Travessa Reginaldo de Castro e entrou na Rua Venceslau Brás, quando foi atingido pela parte dianteira do caminhão, que estava em movimento.

Nicolas foi arrastado e ficou preso embaixo do caminhão. Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava de folga e mora nas proximidades, prestou os primeiros atendimentos e acionou uma ambulância.

A equipe médica do Samu chegou ao local cerca de cinco minutos depois e tentou reanimar o menino por mais de uma hora. Nicolas chegou a ser intubado, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância, antes de chegar ao hospital.

O motorista do caminhão deixou o local após o acidente. De acordo com a Polícia Civil, representantes da empresa responsável pelo veículo compareceram à delegacia e relataram que o condutor fugiu temendo por sua integridade física. Segundo o delegado Christiano Othon, o motorista se apresentou às autoridades e está colaborando com a investigação.

A Prefeitura de Mossoró divulgou uma nota lamentando o ocorrido e informou que acompanha o caso desde os primeiros momentos. “O Município lamenta profundamente a tragédia e segue acompanhando e à disposição da família desde os primeiros momentos do acidente”, diz o comunicado.