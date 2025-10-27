Menina de 7 anos morre após ser baleada em tentativa de assalto na Grande Natal
Cecília Candido Duarte sofreu um tiro no pulmão dentro do carro em que estava com o padrasto. Veículo foi cercado por criminosos entre Nísia Floresta e São José de Mipibu.
G1 RN
Uma menina de 7 anos de idade morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto na noite deste sábado (25) em uma estrada entre as cidades de São José de Mipibu e Nísia Floresta, na Região Metropolitana de Natal. A vítima foi identificada como Cecília Candido Duarte.
De acordo com a Polícia Militar da região, a menina voltava de um culto com o padrasto quando o carro em que estavam foi cercado por quatro homens que saíram do matagal. Pelo menos dois deles estariam armados.
Segundo a polícia, o motorista não teria parado o carro, que foi alvo de disparos dos criminosos. A polícia não soube informar quantos tiros atingiram o carro, mas citou que o veículo teve diversas perfurações. Um dos tiros atingiu a menina, que estava no banco de trás.
De acordo com a PM, o padrasto percebeu que a menina tinha sido atingida já próximo de casa e a levou para a UPA de São José de Mipibu, onde ela foi atendida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o tiro atingiu o pulmão de Cecília.
A prefeitura de São José de Mipibu emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da menina.
“Neste momento de dor, externamos nossa solidariedade e o mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conceda força e consolo a todos”, citou o Município.
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Até a atualização mais recente desta reportagem, não havia informação de suspeitos presos.
A escola em que Cecília estudava também se manifestou e disse que a presença da menina “iluminava nossos dias de forma singular: seus sorrisos espontâneos, seu jeito doce, suas brincadeiras e a leveza com que ocupava os espaços tornaram nosso ambiente mais vivo, mais alegre e mais humano”.
Nota de pesar pela morte da menina Cecília, em São José — Foto: Divulgação