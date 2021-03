Menina de 6 anos morre de Covid no Rio Grande do Norte

Uma menina de seis anos de idade morreu hoje, em Natal, por complicações decorrentes da Covid-19. A informação é do G1-RN. De acordo com o portal, a criança morava em São Gonçalo do Amarante, começou a ser sintomas no dia 15 de fevereiro e foi internada em um hospital da rede privada quatro dias depois, onde precisou ser intubada.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda confirma a informação, acrescentando que a menina tinha obesidade e sofria de asma. “Os sinais e sintomas manifestados foram febre, tosse, dispneia, desconforto respiratório, saturação abaixo de 95%, fadiga e dor torácica”, informou a Sesap ao G1-RN.

De acordo com a reportagem, 15 crianças com idades entre 0 e 14 anos faleceram com Covid-19 desde o início da pandemia no Rio Grande do Norte. Ainda assim, ressalta que a letalidade da doença para crianças e jovens entre 0 e 19 anos é de 0,39%.