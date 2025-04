Memphis brilha, e Corinthians vence o Vasco no Brasileirão

CNN Brasil

Com Memphis Depay protagonista, o Corinthians venceu tranquilamente um time misto do Vasco por 3 a 0, neste sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão 2025, na Neo Química Arena.

O holandês marcou dois belos gols (um deles anulado por impedimento) e deu uma assistência para Yuri Alberto abrir o placar. Já nos acréscimos, ele participou diretamente do gol contra de João Victor.

A vitória em casa foi a primeira do Corinthians no Brasileirão, chegando a quatro pontos e assumindo a liderança provisória. Já o Vasco, que havia vencido o Santos na estreia, segue com três pontos, na 7ª posição.

A partida ainda marcou a volta de Galvão Bueno às narrações do Brasileirão após 13 anos. A estreia do narrador no Prime Video, porém, teve problemas técnicos.

Anderson Daronco “rouba” protagonismo

Além dos gols confirmados pelo árbitro Anderson Daronco, o Corinthians marcou outros dois gols, que foram anulados após consulta ao VAR.

No primeiro, de Matheus Bidu, Daronco viu toque do lateral na perna de Puma Rodríguez, que o marcava no lance e foi desequilibrado.

Depois, um golaço de Memphis Depay foi anulado após o VAR flagrar impedimento de Yuri Alberto na origem do lance, alegando que Piton não teria domínio da bola ao desviá-la.

Os vascaínos também ficaram incomodados com a arbitragem por conta do lance do segundo gol do Corinthians, alegando um toque de mão de Raniele na origem do lance, que terminou em gol de Memphis. Daronco não foi ao VAR.

Carille decide poupar titulares; Ramón é expulso

Técnico do Vasco, Fábio Carille surpreendeu escalando um time praticamente reserva: apenas três jogadores foram mantidos em relação ao plantel que iniciou as duas últimas partidas do clube, um deles o goleiro Leo Jardim.

O clube carioca teve calendário agitado nos últimos dias, com direito a jogo na altitude na última quarta-feira, pela Sul-Americana. Agora, o Vasco faz duas partidas em casa em sete dias, contra Puerto Cabello e Sport.

Enquanto isso, Ramón Díaz, do Corinthians, será desfalque no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, no próximo sábado (12). Ele foi expulso por Daronco após reclamar da anulação do gol de Memphis.