Melhoram as condições de saúde do Papa, porém, não conduzirá o Angelus dominical

Vatican News

No final da tarde deste sábado, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou sobre o andamento da internação do Papa Francisco no Hospital Policlínico Gemelli:

“O Papa Francisco descansou a noite toda. Ele não apresentou nenhum episódio febril. Os exames realizados durante o dia confirmaram a infecção das vias respiratórias. A terapia foi ligeiramente modificada com base em ulteriores dados microbiológicos. Os exames laboratoriais de hoje registraram melhora de alguns valores”.

“Durante a manhã – continua o comunicado -, ele recebeu a Sagrada Eucaristia, depois alternou o repouso com a oração e a leitura. A fim de facilitar a sua recuperação, a equipe médica prescreveu repouso absoluto; portanto, amanhã, domingo, 16 de fevereiro, o Santo Padre não conduzirá a oração do Angelus, embora tenha decidido enviar o texto para publicação”.

Por fim, a Sala de Imprensa acrescenta que “o Papa Francisco foi informado das numerosas mensagens de proximidade e afeto recebidas e expressa sua gratidão, pedindo, ao mesmo tempo, que continuem a rezar por ele”.

Mensagens de Afeto

Por fim, a Sala de Imprensa acrescenta que “o Papa Francisco foi informado das numerosas mensagens de proximidade e afeto recebidas e expressa sua gratidão, pedindo, ao mesmo tempo, que continuem a rezar por ele”.