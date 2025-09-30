Mega-Sena, concurso 2921: resultado

O sorteio do concurso 2.921 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (30), em São Paulo. O prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 3.188.011,81.

Veja os números sorteados: 09 – 12 -14 – 16 – 26 – 36.

A Caixa ainda não divulgou o rateio do prêmio.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (2).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.