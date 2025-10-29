Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 – 18 – 22 – 42 – 48 – 50

12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada

1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.