Mega da Virada: apostas para prêmio recorde de R$ 850 milhões começam neste sábado

As apostas para a Mega da Virada 2025 começam neste sábado (1º), informou a Caixa Econômica Federal. O concurso especial deste ano irá pagar o maior prêmio da história: R$ 850 milhões, valor 33% superior ao da edição do ano passado.

Segundo a Caixa, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão, dependendo do volume arrecadado — ou seja, da quantidade de apostas feitas. Mudanças nas regras das loterias, em vigor desde agosto, também devem garantir um valor mais alto para quem acertar as seis dezenas.

Uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a parcela da premiação destinada à faixa principal da Mega da Virada. A medida amplia as chances de um prêmio bilionário, afirmou a Caixa.

O sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Além do ajuste na distribuição do prêmio, outra novidade desta edição é a ampliação do horário para realizar apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, a partir da próxima segunda-feira (3).

Os apostadores terão uma hora adicional para adquirir cotas de bolões pelo aplicativo e pelo portal das Loterias Caixa, com o novo horário limite estendido até 20h30.

Como jogar?

As apostas podem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem fazer apostas pelo Internet banking.

Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas — nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, as cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, também com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

Para fazer o jogo, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Segundo a Caixa, na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. As cotas, no entanto, não podem ser inferior a R$ 7. O banco ainda explica que é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas, e que é permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão.

“Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos”, diz a Caixa, em nota.