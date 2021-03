Médicos denunciam atraso da prefeitura e ameaçam adotar “medidas drásticas”

Profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos denunciam, por meio de nota, atraso de três meses no pagamento do auxílio moradia e do auxílio alimentação devidos pela prefeitura de Mossoró-RN. Eles acusam o município de não dar atenção à categoria e ameaçam adotar medidas drásticas. Veja a nota:

NOTA

Por meio da presente nota, os profissionais médicos que a subscrevem, vinculados ao Programa Mais Médicos no Município de Mossoró, vêm a público informar que até o presente momento (02 de março de 2021) não foram pagas pela Prefeitura de Mossoró as pecúnias (auxílio-moradia e auxílio-alimentação) às quais fazem jus por força da Lei nº 3.562/2017. Os meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 encontram-se em atraso.

Informamos que já foram buscados diversos contatos com representantes da Prefeitura, mas os prazos prometidos foram descumpridos.

Acreditamos que a saúde, neste momento de pandemia, deva ser prioridade para a Prefeitura de Mossoró. Com isso, aguardamos com a máxima brevidade o cumprimento de tais pagamentos, sob pena de adoção de medidas mais drásticas. Todos os trabalhadores envolvidos com a saúde estão empenhados em atender a população mossoroense. Porém, necessitam que os direitos previstos sejam respeitados.

Mossoró-RN, 02 de março de 2021.

MÉDICOS:

FRANCISCO IGOR AGUIAR DE OLIVEIRA

ZUZEL RAMOS RODRÍGUEZ

MARINA JALES DANTAS DINIZ.

TRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA

YOANIS INFANTE RODRIGUEZ.

LUIS ARMANDO TAMAYO LLORENTE

FRANCISCO ADEMAR FERNANDES JUNIOR

GABY MARIA CARVALHO DE FREITAS AZEVEDO

CAIONARA ANGÉLICA DA SILVA

IGHOR MARX ANDRADE CALIXTO

JOÃO WERLEY BANDEIRA GOMES

EDRIÉLISSON JALES DE OLIVEIRA

YOCHA KELLY MARINHO DE FARIAS