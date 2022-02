Medicina e Enfermagem têm sido os cursos mais concorridos da Uern

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) registrou 13.216 inscritos no primeiro dia da edição 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), segundo números divulgados nesta quarta-feira (16) pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg).

Os cinco cursos mais concorridos, até o momento, são os seguintes: Medicina (Campus Central), com 2.443 inscrições; Enfermagem (Campus Central), com 825; Educação Física (Campus Central), 568; Enfermagem (Campus Caicó), 503; Direito (Campus Central), 449.

No caso dos quatro primeiros, as aulas são lecionadas em tempo integral. A oferta de Direito que aparece no quinto lugar, por sua vez, é a do turno matutino. As notas de corte do SiSU 2022 foram liberadas para consulta na madrugada de quarta-feira (16).

Os dados apontam que 6.578 dos inscritos escolheram a Uern como primeira opção e 6.638 como segunda. Além disso, 10.269 concorrem nas vagas destinadas às ações afirmativas e 2.947 disputam na ampla concorrência (não cotista).

A Universidade lembra que a concorrência dos cursos e as notas de corte podem ser alteradas, conforme os alunos vão se inscrevendo nos cursos. “Trata-se de um balanço parcial com base no primeiro dia de inscrições e os valores podem ser alterados até o fim do prazo para cadastro no SiSU, ou seja, às 23h59 da próxima sexta-feira (18)”, informou a instituição.