MEC publica edital do Enamed 2025, exame que avalia cursos de medicina e serve para residência médica; saiba como será a prova

Inscrições acontecem de 7 a 18 de julho e deverão ser feitas exclusivamente pelo Sistema Enamed. A prova será realizada no dia 19 de outubro.

Por Redação g1

26/06/2025 14h40 Atualizado há 19 minutos

Novo exame anual vai avaliar qualidade dos cursos de Medicina no Brasil

Novo exame anual vai avaliar qualidade dos cursos de Medicina no Brasil

O edital que detalha a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foi publicado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União.

O exame foi anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) em abril.

As inscrições acontecem de 7 a 18 de julho e deverão ser feitas exclusivamente pelo Sistema Enamed. A prova será realizada no dia 19 de outubro.

Abaixo, veja as principais perguntas sobre o exame, e saiba o que diz o edital da prova.

1. O que é o Enamed e qual sua finalidade principal?

O Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) é uma prova anual aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para avaliar a formação médica no Brasil.

Ele tem como objetivos principais:

Medir o desempenho dos estudantes com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs);

Verificar se os formandos adquiriram os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS);

Estabelecer um instrumento único de avaliação da formação médica;

Fornecer dados para a formulação de políticas públicas voltadas ao ensino médico.

2. Quem deve participar do Enamed? A participação é obrigatória?

É obrigatória a participação para todos os estudantes concluintes dos cursos de Medicina, inscritos pelas instituições no Enade. A participação é componente curricular obrigatório estabelecido por lei.

Outros interessados também poderão se inscrever no Enamed, exclusivamente para fins de ingresso em programas de residência médica (Enare), desde que atendam aos requisitos previstos em edital do Inep.

3. Como a participação no Enamed se relaciona com o Enare?

Estudantes concluintes que desejarem usar os resultados do Enamed para o Exame Nacional de Residência (Enare) devem confirmar essa opção no Sistema Enamed.

O resultado poderá ser usado apenas em especialidades de acesso direto e por até três anos após a realização do exame.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é responsável pelas regras e pela seleção dos programas de residência.

Já o Inep é responsável pela aplicação do Enamed, mas não se responsabiliza por etapas posteriores do Enare.

Faculdade Sírio-Libanês passa a oferecer curso de medicina — Foto: Sarah Daltri/Divulgação

Faculdade Sírio-Libanês passa a oferecer curso de medicina — Foto: Sarah Daltri/Divulgação

4. Os estudantes precisam pagar alguma taxa para fazer o Enamed ou o Enare?

Concluintes de Medicina inscritos no Enade via Enamed que não pretendem usar a nota no Enare estão isentos de taxa.

Já quem for usar os resultados no Enare deverá seguir as regras do edital da Ebserh, incluindo eventuais taxas de inscrição ou pedidos de isenção.

5. O que cai na prova do Enamed?

A prova é baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, normas da profissão médica e legislação vigente.

Abrange conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas:

Clínica Médica

Cirurgia Geral

Ginecologia e obstetrícia

Pediatria

Medicina da Família e Comunidade

Saúde Mental

Saúde Coletiva

As questões envolvem situações clínicas ligadas ao SUS, priorizando a atenção primária e secundária, urgência e emergência, cuidados paliativos e contextos de baixa complexidade.

6. Como será a estrutura do Enamed? Quais instrumentos serão aplicados?

O exame é composto por:

Prova teórica: 100 questões de múltipla escolha, com igual número de perguntas por área.

Questionário do Estudante (para concluintes de Medicina inscritos no Enade) – obrigatório

Questionário Contextual (para os demais participantes) – obrigatório

Questionário de Percepção de Prova

Os dados dos questionários não influenciam a pontuação no Enare, e serão utalizados penas para fins estatísticos e avaliação da educação superior.

7. Quem organiza o Enamed?

O Enamed é regulamentado pela Portaria MEC/Inep nº 413, de 18 de junho de 2025.

O Inep é responsável por planejar e aplicar o exame, em articulação com instituições de ensino superior, com a Ebserh e o Ministério da Educação.

8. Como os resultados do Enamed serão utilizados?

Servirão para:

Avaliar os cursos de graduação em Medicina, com base no desempenho dos estudantes no Enade.

Selecionar candidatos para programas de residência médica (Enare), nas especialidades de acesso direto.

O Inep emitirá um boletim individual de resultados, com a pontuação e o nível de desempenho.

Será definido um nível “básico” de desempenho, que servirá como referência para o monitoramento da qualidade da formação médica no país.