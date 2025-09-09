MEC libera mais de R$ 5 mi em emenda parlamentar para a Ufersa

O Ministério da Educação – MEC abriu Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de R$ 5.124.321,00 em favor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O investimento deriva de Emenda Parlamentar da Bancada do Rio Grande do Norte voltado ao apoio à consolidação, reestruturação e modernização nas instituições de Ensino Superior.

O montante deverá ser aplicado na aquisição de equipamentos laboratoriais; aquisição de aparelhos de condicionadores de ar; na aquisição de equipamentos para a infraestrutura de tecnologia da informação, tais quais servidores e infraestrutura de rede; aquisição de equipamentos para o sistema de segurança eletrônica; e na aquisição de novos computadores.

Os recursos extra orçamentários recebidos pela Ufersa faz parte de um trabalho desenvolvido pelo Gabinete da Reitoria junto aos parlamentares do Estado no sentido de sensibilizá-los (as) por mais investimento na instituição. O professor Rodrigo Codes, reitor da Ufersa, tem adotado uma agenda sistemática de articulação com a classe política, setor produtivo, e organizações a fim de atrair investimento e captação de recursos para a universidade.

“A bancada potiguar tem sido muito receptiva ao nosso Catálogo de Projetos e aos nossos pleitos, o que tem resultado na destinação de emendas que, junto com o nosso orçamento, somam recursos voltados à melhoria das condições estruturais que viabilizam o desenvolvimento de pesquisa, melhorias no ensino, mais inovação, inclusão, políticas de assistência estudantil e iniciativas de extensão”, comenta Rodrigo Codes.