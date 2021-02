MEC divulga hoje gabarito do Enem digital

Nesta quarta-feira (10), o Ministério da Educação (MEC) divulgará o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) digital, cujas avaliações aconteceram nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Os resultados estarão disponíveis na Página do Inep e as notas serão divulgadas no dia 29 de março.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela elaboração do teste, anulou uma das questões na prova de matemática. Identificou-se que uma pergunta na edição deste ano havia sido aplicada em um exame de 2009 para pessoas privadas de liberdade. De acordo com o instituto, a anulação não altera o cálculo de estimativa de nota obtida pelo candidato.

O Enem digital 2020 teve abstenção de 68,1% no primeiro domingo de prova e 71,3% no segundo. Dos 93.079 inscritos, 66.370 se ausentaram e apenas 26.709 realizaram o teste. Segundo Alexandre Lopes, presidente do órgão, é ‘’normal’’ um índice maior de ausência dos participantes no segundo dia de aplicação das provas.

“É um processo de implantação gradual e substituição das provas de papel, que ficarão na história”, afirmou o presidente, destacando que o Enem digital será obrigatório a partir de 2026. Ele também prometeu que o Enem 2021, previsto para novembro ou dezembro, irá expandir a versão digital.