MEC autoriza curso de Psicologia na Ufersa em Mossoró

O Ministério da Educação – MEC autoriza o Curso de Psicologia para a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, no Campus Sede, em Mossoró, com a oferta de 40 vagas anuais. A decisão está publicada no Diário Oficial da União – DOU, na edição desta segunda-feira, dia 28, pela Portaria SERES/MEC Nº 481, de 25 de julho de 2025.

O Curso de Psicologia será o 48º curso de graduação da Ufersa e as vagas para a primeira turma já deverão estar disponíveis no Sistema de Seleção Unificada – SiSU deste ano, com início das aulas para 2026.

A confirmação da nova graduação na Ufersa chega na semana que marca as comemorações pelos 20 anos de transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM em Ufersa, em primeiro de agosto, e concretiza um trabalho iniciado em fevereiro de 2020, quando a Pró-reitoria de Graduação designou a comissão para criação do Projeto Pedagógico do Curso, pela Portaria Ufersa/Progra Nº 024/2020, assinada pelo professor Rodrigo Codes, à época pró-reitor de Graduação.

“Assim que assumimos a Gestão tomei como uma das prioridades destravar os empecilhos que se acumularam para viabilizar a chegada de Psicologia na nossa oferta de cursos de Graduação. Agora é um sonho realizado e empenharemos todos os esforços para que no próximo SiSU já tenhamos a oferta. Psicologia faz parte de um planejamento que estamos adotando para ampliar cursos alinhados com as demandas mais urgentes da nossa sociedade”, explica o Rodrigo Codes, reitor da Ufersa.