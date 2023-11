MEC aponta que Mossoró supera meta em acompanhamento de frequência escolar

A Prefeitura de Mossoró recebeu ofício assinado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizando e reconhecendo a gestão municipal por superar a meta de 80% estabelecida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), quanto ao acompanhamento de frequência escolar dos alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Família (PBF).

“Tal engajamento do Município, ao impedir baixos índices de frequência – indicadores da situação de risco que devem ser considerados nas políticas de proteção às famílias – foi fundamental para a permanência de crianças e jovens na escola ao alcançar e superar a meta estabelecida pelo MDS”, ressaltou o ministro Camilo Santana.

Ainda no ofício, Santana destaca que o MEC apoia e monitora, através do Sistema Presença, o registro da frequência escolar dos estudantes, uma das condicionalidades requeridas pelo Bolsa Família. Esse trabalho é realizado pela Coordenação de Acompanhamento Educacional do Programa Bolsa Família (CAEBF), vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Educação de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcos Oliveira, a Prefeitura monitora a frequência não apenas dos alunos matriculados na Rede Municipal, mas também nas demais Redes, como a Estadual, Privada e Federal. Levando em consideração apenas os estudantes da Rede Municipal, o percentual de monitoramento chegou a 100%.

“É importante que se entenda que em relação aos alunos da Rede Municipal, nós temos 100% de monitoramento, monitoramento que é fundamental para que as famílias continuem recebendo o benefício. A continuação do benefício depende da frequência mínima dos estudantes nas escolas”, frisou o titular da SME.