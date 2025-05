‘Me prendam, não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia’, afirma Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no âmbito da investigação da elaboração de um plano de golpe de Estado no país, afirmou nesta sexta-feira 16 que, caso seja condenado, não fugirá do Brasil, mesmo que tenha recebido conselhos para fazê-lo.

“Alguns falam que eu devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil, me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam”, disse em entrevista à rádio Auriverde.

De acordo com ele, não houve golpe e as acusações são equivocadas: “Qual crime? Crime impossível, da Minnie e do Pato Donald”.

Se condenado, a pena pode chegar a 39 anos de prisão. Por isso, Bolsonaro, que tem 70 anos, argumenta que vai “morrer na cadeia”.

“Eu estou com 70 anos já, quase morri na última cirurgia, vou morrer, não vai demorar. A gente fica sendo um arco que dá para resistir. (…) Tenho quarenta anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia”.

Durante a entrevista, ele sustentou a narrativa que já vem apresentando desde que os primeiros fatos sobre a investigação começaram a aparecer.

“O sistema quer me tirar do radar político porque a gente tem conhecimento, tem humildade de conversar com as pessoas, buscar informações e falar coisas certas”, completou.

