MDB-RN realiza convenção e oficializa candidaturas de deputado federal, estadual e Walter Alves como vice-governador

O Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN) realizou, na manhã de hoje (23), convenção cartorial para homologar os nomes que vão disputar as Eleições 2022. O MDB-RN terá candidatos a deputado federal, deputado estadual e o presidente da legenda, deputado federal Walter Alves, foi confirmado como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pela governadora Fátima Bezerra (PT).

O ex-governador Garibaldi Filho é o principal nome da nominata de deputado federal que é composta, entre outros nomes, por Dr. Pio X, ex-prefeito de Luís Gomes e líder político na região do Alto Oeste; Marina Trindade, ex-vice-prefeita de Pedro Avelino; Iron Jún, ex-vereador de Jardim do Seridó; e Kaline Amorim, advogada e servidora pública.

Na nominata de deputado estadual, o MDB-RN apresenta nomes como o do ex-secretário de Assistência Social de Natal, Adjuto Dias; Isaac da Casa, vice-presidente da Câmara de Mossoró; Yara Costa, ex-secretária de Igualdade Racial, Direitos Humanos, Minorias e Pessoas com Deficiência de Natal; Sheila Freitas delegada e ex-secretária estadual de Segurança Pública, e Dagô, ex-vereador de Natal.

“A nominata para a Câmara Federal ficou muito boa com Garibaldi Filho puxador de votos e, para a Assembleia Legislativa, 23 candidatos, com Adjuto Dias puxador de votos. Vamos eleger de 2 a 3 deputados estaduais e 2 federais. O apoio à nossa candidatura a vice-governador com a governadora Fátima Bezerra representa a união de forças para ajudar o estado”, disse Walter Alves à imprensa.

A governadora Fátima Bezerra e o pré-candidato a senador Carlos Eduardo (PDT) participaram da convenção.

Com informações do Blog Política em Foco