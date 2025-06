MCJ terá ‘’Quinta do Forró’’ com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Vaqueiro e outros

O “Mossoró Cidade Junina” terá nesta quinta-feira (26), a ‘’Quinta do Forró’’, com participação de artistas consagrados da cultura nordestina.

A programação será iniciada com o cantor local André Luvi. O show continua com o cantor Zé Vaqueiro. As grandes novidades da noite são o cantor Geraldo Azevedo e a cantora Elba Ramalho. O show da quinta-feira finaliza com Walkyria Santos.

As atrações na Estação das Artes começam nesta quinta-feira, 26, a partir das 19h.